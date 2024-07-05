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Dehşet kaza! Araçlar kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 05.07.2024 01:41
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Dehşet kaza! Araçlar kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Seyir halindeki iki araç kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan korku dolu kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı. Feci kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Gönen-Biga Yolu Deniz Kent Mevki'nde seyir halinde olan M.E. idaresindeki 17 AEK 566 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen N.I. idaresindeki 17 NJ 100 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu takla atan hafif ticari aracın sürücüsü N.I. yaralanırken araçta yolcu olarak bulunan P.E. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.E. ve ticari araç sürücüsü N.I. olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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