05 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 523 öğrenci alımı yapılacak

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş: 05.07.2024 06:21
ABONE OL
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine 523 öğrenci alımı yapılacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokuluna 283 erkek ve 40 kadın öğrenci, Güvenlik Bilimleri Fakültesine ise 200 erkek öğrenci alınacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör