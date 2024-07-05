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Bayburt'ta beton mikseri yola devrildi! 1 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 05.07.2024 06:23
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Bayburt’ta beton mikseri yola devrildi! 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Bayburt’ta beton mikseri yola devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti. Trafik ekiplerince yol bir süre trafiğe kapatıldı. Mikserin çekici yardımıyla yoldan kaldırılması sonrası yol trafiğe yeniden açıldı.

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