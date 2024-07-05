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El frenini çekmeyi unuttu: Kamyonet denize düştü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 05.07.2024 06:20
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El frenini çekmeyi unuttu: Kamyonet denize düştü

Son dakika haberine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet uçurumdan denize düştü.

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