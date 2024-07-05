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Ünlü YouTuber Enes Batur ve sevgilisi Zelal Işıl Özdemir kaza geçirdi!

Giriş: 05.07.2024 22:42
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Ünlü YouTuber Enes Batur ve sevgilisi Zelal Işıl Özdemir kaza geçirdi!

Ünlü YouTuber Enes Batur'un kullandığı araç, İzmit-Kandıra Yolu üzeri Karasakallar mevkiinde kaza yaptı. Batur ve sevgilisi Zelal Işıl Özdemir'in içinde bulunduğu ve yağmur kanalına düşen araç ağır hasar alırdı. Batur ve kız arkadaşı hastaneye kaldırıldı.

İzmit-Kandıra Yolu üzeri Namazgah Barajı mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil birbirleriyle çarpıştı.

ARAÇ YAĞMUR SUYU KANALINA DÜŞTÜ

Kazanın ardından araçlardan biri, çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düştü.

Kaza sonucunda Enes Batur ve Zelal Işıl Özdemir'in yaralandığı ve olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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