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Bina önünde bomba paniği! Ekipler alarma geçti herkes tedirgin oldu

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 05.07.2024 01:15
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Bina önünde bomba paniği! Ekipler alarma geçti herkes tedirgin oldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde akşam vakti panik dolu anlar yaşandı. Pizok TOKİ Evleri'nin 3. etabında bir binanın önüne bırakılan ve paket paniğe neden olan şüpheli paket polis ekiplerini harekete geçirdi. Çanta ekipler tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde ilçenin Pizok TOKİ Evleri'nin 3. etabında bir binanın önüne bırakılan paketten şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdiler.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Güvenlik önlemleri alınmasıyla bomba imha ekibi şüpheli paketi fünye ile imha ederken, bırakılan paketin boş çıktığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin imha ettiği paketin boş çıkmasıyla TOKİ sakinleri rahat bir nefes aldı.

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