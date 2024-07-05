Trafik kazası husumete dönüştü! Pompalı tüfek dehşeti: 7 kişi hastanelik oldu

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Selvili Mahallesi 4019 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta bulunan bir iş yerinin sahibi olan C.G. (32) ile O.Ç. (31) arasında, bir hafta önce meydana gelen trafik kazasındaki maddi hasardan kaynaklı husumet doğdu. Daha önce de tartıştıkları öğrenilen iki kişi bugün buluşmak üzere anlaştı.