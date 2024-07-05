Trafik kazası husumete dönüştü! Pompalı tüfek dehşeti: 7 kişi hastanelik oldu
İzmir'de bir hafta önce meydana gelen trafik kazası nedeniyle husumet güttüğü şahsın iş yerine gelip pompalı tüfekli saldırı gerçekleştiren şüpheliler 7 kişiyi yaraladı.
Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Selvili Mahallesi 4019 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta bulunan bir iş yerinin sahibi olan C.G. (32) ile O.Ç. (31) arasında, bir hafta önce meydana gelen trafik kazasındaki maddi hasardan kaynaklı husumet doğdu. Daha önce de tartıştıkları öğrenilen iki kişi bugün buluşmak üzere anlaştı.
C.G.'nin iş yeri önüne gelen O.Ç. ve arkadaşı O.Ö.'nün (29) bulunduğu otomobilden C.G.'ye pompalı tüfekle ateş edildi. C.G. ile birlikte olayla ilgisi olmadığı öne sürülen M.S. (64), E.S. (54), M.S. (32), İ.K. (38), H.D. (30) ve S.T. (20) olmak üzere toplam 7 kişi yaralanırken, 2 şüpheli olay yerinden kaçtı.
KISA SÜREDE YAKALANDI
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, kaçan şüpheliler kısa süre sonra Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Yaralılar ise ambulansla çevre hastanelere kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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