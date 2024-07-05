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Dilencilere yönelik denetimler sıklaştırıldı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 05.07.2024 15:54 Güncelleme: 05.07.2024 15:54
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Dilencilere yönelik denetimler sıklaştırıldı

Adıyaman'da, zabıta ekiplerince dilencilere yönelik denetimler sıklaştırıldı.

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