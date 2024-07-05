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Bahçelievler'de 52 yıllık Yunus Emre Camii yenilendi, adı da değişti

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 05.07.2024 15:55
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Bahçelievler’de 52 yıllık Yunus Emre Camii yenilendi, adı da değişti

İstanbul Bahçelievler'de arsasını bir vatandaşın hibe etmesiyle yapılıp 1970 yılında ibadete açılan Yunus Emre Camii, uzun yıllar hizmet verdi. 2019 yılında bağışçının çocukları ve torunları tarafından tapu olmadığı için arsası talep edilen camiyi Bahçelievler Belediyesi, 2 buçuk milyon lira ödeyerek satın almıştı. Depreme dayanıksız olduğu için 2022 yılında yıkılan cami hem yenilendi hem de adı değişti. Belediye, bağıçşılar ve vatandaşlar tarafından yenilenen caminin yeni adı Muhammed Yılmaz Düşünüklü oldu. 52 yıllık cami adını yapımı sırasında en yüksek bağışı yapan kişiden aldı.

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