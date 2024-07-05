05 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Balıkesir’de çiftlikte çıkan yangın söndürüldü

ahaber.com.tr AA
Giriş: 05.07.2024 06:01
ABONE OL
Balıkesir’de çiftlikte çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın, zeytinliğe sıçramadan söndürüldü. Hayvanların tahliye edildiği çiftlikte hasar meydana geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör