Bursa’da yağış sonrası dehşet! Debisi yükselen derede ceset bulundu | Valilikten açıklama

Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Demirtaş, "Şu an bir ceset var ama muhtemelen eski bir ceset olduğunu düşünüyoruz. Yani selden veya yağıştan kaynaklanan bir ceset değil, daha önce kaybolmuş olan birisine ait olabilir, ama olay yeri incelemesi devam ediyor. Bu konuda bir şey söylemek şu an için erken" diye konuştu.

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