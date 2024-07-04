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Bursa'da yağış sonrası dehşet! Debisi yükselen derede ceset bulundu | Valilikten açıklama

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 04.07.2024 22:19 Güncelleme: 04.07.2024 22:29
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Bursa’da yağış sonrası dehşet! Debisi yükselen derede ceset bulundu | Valilikten açıklama

Bursa'da şiddetli yağış hayatı felç etti. Yolların göle döndüğü sağanakta trafik felç oldu. Yağmur suları nedeniyle debisi yükselen derede ise bir erkeğin cansız bedeni bulundu. Bulunan cesede ilişkin Bursa Valisi Mahmut Demirtaş'tan bir açıklama geldi.

Bursa'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Trafiğin felç olduğu yağış nedeniyle çeşitli kazalar yaşanırken Karınca Dresi'nin taşması ile birçok otomobil sürülendi.

DEBİSİ YÜKSELEN NOKTADA DEHŞET ORTAYA ÇIKTI

Hayatı felç eden yağışla birlikte Nilüfer Çayı'nın debisi yükseldi. Suyun yükseldiği noktada ise bir ceset bulundu.

Olay saat 18.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Avrupa Konseyi Bulvarı Nilüfer Çayı Botanik Parkı karşısında meydana geldi. Şiddetli sağanak nedeniyle debisi yükselen Nilüfer Çayı'nda bir cesedin sürüklendiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ERKEK CESEDİ BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, suda sürüklenen üzerinde kimlik çıkmayan cesedi kıyıya çıkardı.

Yağış nedeniyle suya kapılan birine ait olup olmadığı değerlendirilen ve erkek olduğu belirlenen ceset, kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

VALİDEN AÇIKLAMA: YAĞIŞTAN KAYNAKLANAN BİR CESET DEĞİL

Olayın ardından Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da bölgeye gelerek bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Demirtaş, "Şu an bir ceset var ama muhtemelen eski bir ceset olduğunu düşünüyoruz. Yani selden veya yağıştan kaynaklanan bir ceset değil, daha önce kaybolmuş olan birisine ait olabilir, ama olay yeri incelemesi devam ediyor. Bu konuda bir şey söylemek şu an için erken" diye konuştu.

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