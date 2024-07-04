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Tekirdağ'da bir araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 04.07.2024 14:38
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Tekirdağ’da bir araçta 7 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 7 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan araç sürücüsünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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