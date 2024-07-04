Yalova’da vahşet! Tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle öldürdü

Çevredekilerin ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Ramazan Ölger'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Ramazan Ölger'in cenazesi Yalova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.