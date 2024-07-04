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Bursa'da yangın paniği! 7 kişi dumandan etkilendi

ahaber.com.tr AA
Giriş: 04.07.2024 06:10
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Bursa’da yangın paniği! 7 kişi dumandan etkilendi

Son dakika haberine göre Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 7 kişi hastanede tedaviye alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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