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Bakırköy önlerinde karaya oturan "Lady Ayana" isimli gemi kurtarıldı

AA ahaber.com.tr
Giriş: 04.07.2024 08:41
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Bakırköy önlerinde karaya oturan Lady Ayana isimli gemi kurtarıldı

Ahırkapı önlerinde karaya oturan "Lady Ayana" isimli gemi kurtarıldı.

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