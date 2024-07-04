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Yalova’da kan donduran olay! Gözünü dönen baba tartıştığı oğlunu öldürdü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 04.07.2024 01:50
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Yalova’da kan donduran olay! Gözünü dönen baba tartıştığı oğlunu öldürdü

Kan donduran olay Yalova’da yaşandı. İddiaya göre, baba Nizamettin Ölger, tartıştığı 36 yaşındaki oğlu Ramazan Ölger’i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Öte yandan pazarcılık yaptığı öğrenilen Ramazan Ölger’in, daha önce de babasıyla birçok tartışma yaşadığı ve baba oğlun aralarının açık olduğu öğrenildi.

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