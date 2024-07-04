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Şanlıurfa'da seyir halindeki TIR yandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 04.07.2024 06:05
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Şanlıurfa’da seyir halindeki TIR yandı

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde TIR'da seyir halindeyken çıkan yangın söndürüldü. TIR, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

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