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Denizli'de 1295 internet sitesine erişim engeli!

ahaber.com.tr AA
Giriş: 04.07.2024 13:57
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Denizli’de 1295 internet sitesine erişim engeli!

Denizli'de jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdiği 1295 internet adresine erişim engellendi.

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