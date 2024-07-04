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Sarıkamış'ta trafik kazası: 3 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 04.07.2024 17:34
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Sarıkamış’ta trafik kazası: 3 yaralı

Sarıkamış'ta yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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