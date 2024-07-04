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Ordu’da uyuşturucuya karşı mücadele!

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 04.07.2024 17:28
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Ordu’da uyuşturucuya karşı mücadele!

Ordu’da polis ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik sürdürülen mücadele çalışmaları devam ediyor.

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