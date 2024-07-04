04 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Konya'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 04.07.2024 17:35
ABONE OL
Konya’da ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Konya'da orman yangınlarını en aza indirmek için Konya Valiliği tarafından ormanlık alanlara giriş yasağı kararı alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör