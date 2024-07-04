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Haiti'de son 2 günde 25 kişi silahlı saldırılarda öldürüldü

Mehmet Zeyrek AA
Giriş: 04.07.2024 06:07
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Haiti’de son 2 günde 25 kişi silahlı saldırılarda öldürüldü

Son dakika haberine göre Haiti'de yeniden tırmanışa geçen şiddet olayları nedeniyle son 2 günde 25 kişi silahlı saldırılarda hayatını kaybetti.

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