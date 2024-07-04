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Bodrum'da düzensiz göçmen operasyonu: 34 kişi yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 04.07.2024 17:38
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Bodrum’da düzensiz göçmen operasyonu: 34 kişi yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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