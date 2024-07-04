Bursa’da 2 otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Yaralılardan Zeynep Gökçelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunan Sıraç D., Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Emrah Arslan'ın da hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.