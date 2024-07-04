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Akdeniz'de deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

Giriş: 04.07.2024 18:13
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Akdeniz’de deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

AFAD, Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Büyüklük:3.7 (Ml)

Yer:Akdeniz

Tarih:2024-07-04

Saat:18:00:30 TSİ

Enlem:34.92306 N

Boylam:25.08389 E

Derinlik:15 km

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