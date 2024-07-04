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Bolu'da serinlemek pahalıya mal oldu! 13 kişiye binlerce TL'lik ceza

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 04.07.2024 18:03
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Bolu’da serinlemek pahalıya mal oldu! 13 kişiye binlerce TL’lik ceza

Sıcaklıkların yaşandığı şu günlerde serinlemek için çeşitli göl ve barajlara girmek isteyen vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Bolu’da elektrik tehlikesi nedeniyle girilmesi yasak olan baraja giren 13 kişiye jandarma ekipleri tarafından 26 bin 676 lira ceza kesildi.

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