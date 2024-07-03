Valilik duyurdu! Elazığ'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı
Elazığ'da ormanlık alanlara girişlerin 30 Eylül'e kadar yasaklandığı bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Ömer Toraman başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda "Orman Yangınlarının Önlenmesi Komisyon Toplantısı"nın düzenlendiği, toplantıda alınan kararlar neticesinde 4 Temmuz- 30 Eylül'de ilgili kanuna göre ormana girişlerin yasaklandığı belirtildi. Öte yandan açıklamada, komisyon kararıyla yasaklanan ormanlık ile piknik yapılacak alanların listesinin Valiliğin sitesinden paylaşıldığı ifade edildi.
Elazığ'da ormanlık alanlara girişlerin 30 Eylül'e kadar yasaklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Ömer Toraman başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda "Orman Yangınlarının Önlenmesi Komisyon Toplantısı"nın düzenlendiği, toplantıda alınan kararlar neticesinde 4 Temmuz- 30 Eylül'de ilgili kanuna göre ormana girişlerin yasaklandığı belirtildi.
Toplantıda çeşitli kararların alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ormanların çevresinde, kenarlarında mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak, kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılması ve kurulması, Elazığ genelindeki köy ve mahallelerinde anız, bahçe, tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır."
Her türlü önlemin alınması ve yangın söndürme ekipmanların hazır bulundurulması gerektiği aktarılan açıklamada, ormanlık alanlara yakın düğün ve benzeri organizasyonlarda yangına neden olabilecek havai fişek ve yanıcı maddeye müsaade edilmeyeceği, kararlara ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında ilgili Türk Ceza Kanunu maddeleri gereği işlem yapılacağı kaydedildi.
Açıklamada, komisyon kararıyla yasaklanan ormanlık ile piknik yapılacak alanların listesinin Valiliğin sitesinden paylaşıldığı ifade edildi.
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