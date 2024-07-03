Valilik duyurdu! Elazığ’da ormanlık alanlara girişler yasaklandı





Toplantıda çeşitli kararların alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ormanların çevresinde, kenarlarında mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak, kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılması ve kurulması, Elazığ genelindeki köy ve mahallelerinde anız, bahçe, tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır."