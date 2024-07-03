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Marmaris'te düzensiz göçmen operasyonu: 32 kişi yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 03.07.2024 20:25
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Marmaris’te düzensiz göçmen operasyonu: 32 kişi yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 37 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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