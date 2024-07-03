03 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Tosya'da etkili olan fırtına lisenin çatısını uçurdu

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 03.07.2024 20:13
ABONE OL
Tosya’da etkili olan fırtına lisenin çatısını uçurdu

Kastomonu'nun Tosya ilçesinde akşam saatlerinde aniden etkili olan kuvvetli rüzgarda Tosya Fen Lisesi binasının çatısı uçtu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör