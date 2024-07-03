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Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 03.07.2024 20:08
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Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı

Karabük'te uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda 2 kişi yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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