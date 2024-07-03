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Silivri'de feci kaza! Bariyerlere çarpan araçtaki iki kişiden biri öldü, diğeri yaralandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 03.07.2024 06:07
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Silivri’de feci kaza! Bariyerlere çarpan araçtaki iki kişiden biri öldü, diğeri yaralandı

Son dakika haberine göre Selimpaşa mevkisinde Edirne istikametine giden F.C.A idaresindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

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