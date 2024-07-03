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Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 8 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 08:33
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Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 8 yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

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