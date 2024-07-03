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Manisa'da çıkan yangın kontrol altına alındı!

ahaber.com.tr AA
Giriş: 03.07.2024 06:04
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Manisa’da çıkan yangın kontrol altına alındı!

Son dakika haberine göre Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde makilik ve tarımsal alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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