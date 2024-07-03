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Mardin'de kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 03.07.2024 13:59
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Mardin’de kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

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