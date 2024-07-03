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Kahramanmaraş'ta orman yangını

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 14:13
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Kahramanmaraş’ta orman yangını

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.

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