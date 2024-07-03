Malatya’da zehir tacirlerine operasyon! 5 zanlı tutuklandı

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.