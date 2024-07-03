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Malatya’da zehir tacirlerine operasyon! 5 zanlı tutuklandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 03.07.2024 17:47
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Malatya’da zehir tacirlerine operasyon! 5 zanlı tutuklandı

Malatya’da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Bir işyeri, 1 ikamet ve 7 hedef şahsa yönelik düzenlenen operasyonlarda 666 gram skunk maddesi, 8 parça halinde 61,42 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2.14 gram esrar maddesi, 12 adet sentetik ecza maddesi, 1,20 gram toz esrar maddesi, 0,60 gram metamfetamin maddesi, 3 parça halinde 1,55 gram kenevir tohumu, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 2 tüp kimyasal madde ile 2 adet hassas terazi ele geçirilirken 5 zanlı gözaltına alındı.

Zanlılar polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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