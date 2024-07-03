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Ankara'da 4 farklı noktada trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 03.07.2024 17:49
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Ankara’da 4 farklı noktada trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı

Ankara'da aynı gün içerisinde meydana gelen 4 farklı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken biri ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Ağır yaralanan yaya ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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