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Konya'nın Hüyük ilçesinde saman balyası ve tarla yangını!

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 03.07.2024 17:42
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Konya’nın Hüyük ilçesinde saman balyası ve tarla yangını!

Konya’nın Hüyük ilçesinde çıkan yangında saman balyaları ve tarlada zarar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine belediye ekipleri de iş makineleriyle destek verirken, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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