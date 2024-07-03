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Elazığ'da ormanlık alanlara giriş yasağı! 30 Eylül'e kadar...

AA ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 20:04
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Elazığ’da ormanlık alanlara giriş yasağı! 30 Eylül’e kadar...

Elazığ'da ormanlık alanlara girişlerin 30 Eylül'e kadar yasaklandığı bildirildi. Açıklamada, komisyon kararıyla yasaklanan ormanlık ile piknik yapılacak alanların listesinin Valiliğin sitesinden paylaşıldığı ifade edildi.

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