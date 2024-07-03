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İzmir Bornova'da orman yangını! Sabuncubeli Tüneli trafiğe kapatıldı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 15:16 Güncelleme: 03.07.2024 15:18
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İzmir Bornova’da orman yangını! Sabuncubeli Tüneli trafiğe kapatıldı

İzmir'de Bornova bölgesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken; yoğun duman nedeniyle Sabuncubeli Tüneli trafiğe kapatıldı.

İzmir'in Bornova ilçesindeki orman yangınına, 6 uçak, 3 helikopter olmak üzere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yoğun duman sebebiyle Sabuncubeli Tünelleri trafiğe kapatıldı.



Orman yangını, Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'nde başladı. Saat 13.37'de çıkan orman yangına ilk müdahale 13.43'de yapıldı. Yangına; 6 uçak, 3 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal ve 4 dozer ile müdahalenin yapıldığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Öte yandan, İzmir ve Manisa arasında ulaşımı sağlayan Sabuncubeli Tünelleri yoğun duman sebebi ile trafiğe kapatıldı.

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