İstanbul'da "toz"dan kavga! "Bam güm yerleştirdi ağzımı burnumu dağıttı"





"ONLARIN TARAFINDAN GELENLER DE OĞLUMU DARP EDİYORLAR"

Adamı darbeden Mikail F.'nin babası Hacı Osman F. ise, "Yanaştım ona ve 'buraları tozlatma' dedim. 'Süpüreceksen de su serp, insanların camı açık' dedim. O da 'sana ne sen kimsin' dedi. 'İyi o zaman süpür' dedim. Arabanın önüne yanaştım ve park ettim. Sonra eve çıktım, çocuğum orada oturmuş sigara içiyordu. 'Baba sen çık' dedi. Yukarıya çıktım bir bardak su içtim bu arada tantana koptu. O süpüre süpüre geldi, çocuğumu da tanımıyor küfür ederek geldi. Oğlum da 'abi sen kime küfür ediyorsun' dedi. O da 'ben buradan geçene küfür ediyorum' deyince, oğlum da 'o benim babam' demiş. O da fırça ile oğlumun üstüne gelmiş. Öyle olunca bir tane vurmuş. Biz daha fazla vurmasına müsaade etmedik. Ondan sonra adam oğlunu aramış. Benim oğlum komşunun orada oturup çay içerken, onların tarafından gelenler de oğlumu minibüsün oraya götürdüler. Orada çocuğumu darp ediyorlar. Ben hiç el kaldırmadım" diye konuştu.

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