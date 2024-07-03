İstanbul'da "toz"dan kavga! "Bam güm yerleştirdi ağzımı burnumu dağıttı"
İstanbul Kağıthane'de "Binanın önüne toz geliyor" kavgasının ardından ortalık karışmıştı. Bir genç ve babası tarafından darbedilen adam o anları anlatırken, "Bam güm yerleştirdi, ağzımı burnumu dağıttı" dedi.
Kağıthane'de sokak ortasında çıkan "Binanın önüne toz geliyor" kavgasında darbedilen Hüseyin Katırcı ve ona yumruk atan gencin babası Hacı Osman F. o anları anlattı. Katırcı, "Ben Sanayi Mahallesi'nin fedaisiyim dedi ve ağzımı burnumu dağıttı" derken, Hacı Osman F. ise, "Onların tarafından gelenler de oğlumu darp ediyorlar" ifadelerini kullandı.
Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, belediyeden emekli temizlik görevlisi Hüseyin Katırcı (56) evinin önünü süpürmeye başladı.
Bu sırada karşı binanın önünde oturan Mikail F. iddiaya göre, "Buraları süpüremezsin bana toz geliyor" dedi. Katırcı ise gelen tepki üzerine "Kapımın önü, ben emekli belediye temizlikçisiyim, burayı temizlerim" karşılığını verdi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Mikail F., üzerine yürüdüğü Hüseyin Katırcı'ya küfrederek yumruk atmış, çevrede bulunan vatandaşlar ise tarafları ayırmıştı. Bu sırada Mikail F., "Devlet kim beni git istediğin yere şikayet et" diye konuşmuştu.
AKRABA İKİ AİLE BİRBİRİNE GİRMİŞTİ
İki komşu oradan uzaklaştırılırken, Hüseyin Katırcı'nın oğlu Ali Katırcı durumu öğrenerek olay yerine geldi. Bu sırada Mikail F. ve babası Hacı Osman F. de komşularının yanına geldi. Daha sonra Mikail F. tişörtünü çıkartarak Ali Katırcı'ya saldırmış, sokak üzerinde yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansımıştı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme yaptı. Hüseyin Katırcı, Hacı Osman F. ve oğlu Mikail F.'den şikayetçi oldu.
"GÖMLEĞİNİ FALAN ÇIKARTTI, BAM GÜM BANA YERLEŞTİRDİ"
Kavgada darbedilen Hüseyin Katırcı, "Kapının önünü süpürme, mahalleye toz geliyor dedi. Ağzıma ve burnuma vurdu. Beton kaldırıma yatırıp, öldüreceğim seni dedi ve vurdu. Evin önüne geliyordum, babası çıktı. 'Hüseyin efendi buraları süpürme, bina ve mahalle tozlanıyor' dedi. Ben de 'tozlanmasından bir şey olmaz' dedim. 'Sana süpürme diyorum işte' dedi. Ben karşı tarafı değil kendi tarafımı temizliyordum. Ardından babası binaya çıktı. Sonra ben süpürmeye devam ettim. Orada bizim beyaz araba var. Onun içine girerken, oğlu 'bana toz geliyor' dedi. Gömleğini falan çıkarttı, bam güm bana yerleştirdi. Başıma 3 tane darbe aldım. Ondan sonra mahalledekiler geldi ve benim anama ve babama küfrettiler. 'Kötü söz sahibine aittir, terbiyesiz' dedim. Onların akrabaları vardı ben ise tek başımaydım. 'Ben Sanayi Mahallesi'nin fedaisiyim' dedi ve ağzımı burnumu dağıttı. Beni boğacak şekilde betona yapıştırdı. Şikayetçiyim" dedi.
"ONLARIN TARAFINDAN GELENLER DE OĞLUMU DARP EDİYORLAR"
Adamı darbeden Mikail F.'nin babası Hacı Osman F. ise, "Yanaştım ona ve 'buraları tozlatma' dedim. 'Süpüreceksen de su serp, insanların camı açık' dedim. O da 'sana ne sen kimsin' dedi. 'İyi o zaman süpür' dedim. Arabanın önüne yanaştım ve park ettim. Sonra eve çıktım, çocuğum orada oturmuş sigara içiyordu. 'Baba sen çık' dedi. Yukarıya çıktım bir bardak su içtim bu arada tantana koptu. O süpüre süpüre geldi, çocuğumu da tanımıyor küfür ederek geldi. Oğlum da 'abi sen kime küfür ediyorsun' dedi. O da 'ben buradan geçene küfür ediyorum' deyince, oğlum da 'o benim babam' demiş. O da fırça ile oğlumun üstüne gelmiş. Öyle olunca bir tane vurmuş. Biz daha fazla vurmasına müsaade etmedik. Ondan sonra adam oğlunu aramış. Benim oğlum komşunun orada oturup çay içerken, onların tarafından gelenler de oğlumu minibüsün oraya götürdüler. Orada çocuğumu darp ediyorlar. Ben hiç el kaldırmadım" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yeni zamlı oran oluştu: Bedelli askerlik ücreti değişti! İşte 2024 temmuz hesabı...
- Maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 temmuz zammı ile 14-15 günlük maaş farkları ne kadar? Öğretmen, polis, hemşire, emekli memur...
- Emekliye müjdeli tarihler sıralandı: Zamlı maaşlar o tarihlerde hesaplarda! TAHSİS NO'ya göre....
- 4A, 4B, 4C'liye zamlı maaş listesi oluştu! 2024 Temmuz itibarıyla: 10.150, 10.550, 11.250, 11.750, 12.220, 12.600. 13.500 TL alana...
- 6 aylık enflasyon farkı 2024 | 6 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar, yüzde kaç? TÜİK 3 Temmuz memur, emekli zam farkı kaç TL?
- Ödemeler değişti: Memura en düşük 39.544 TL, Emekli memura: 21.803 TL maaş! 2024 Temmuz zam tablosu: Öğretmen, hemşire, vaiz, polis...
- Emekliye temmuz zammı geldi! SSK, Bağ-Kur'lu için %25.52'lik artış kapıda: İşte merak edilen kuruşu kuruşuna emekli maaş hesaplaması...
- Zamlı kamu işçisi ve taşeron maaşları 2024 | Taşerona, 4D'liye ara zam var mı, ne kadar? Kamu işçisine ilave tediye tarihleri ve miktarı...
- Samsun'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
- Emekliye refah payı olacak mı? SSK, Bağ-Kur emeklisine 2024 Temmuz zammında refah payı netleşti mi, ne kadar?
- Zamlı SED yardımı ne kadar, kaç TL? 2024 Temmuz SED ödemeleri arttı mı? Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise...
- Zamlı lisans mezunu memur maaşları 2024 Temmuz | Lisans mezunu memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 1/4 memur aylıkları...