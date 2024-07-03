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Ankara'da babaları tarafından öldürülen çocuklar bugün defnedildi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 16:29 Güncelleme: 03.07.2024 17:07
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Ankara’da babaları tarafından öldürülen çocuklar bugün defnedildi

Ankara'da babaları tarafından rehin alınıp öldürülen iki çocuk son yolcuğuna uğurlandı. örenin ardından kardeşlerin cenazeleri Gölbaşı Mezarlığında defnedilirken, bazı aile yakınları sinir krizi geçirdi.

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