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İstanbul’da helikopter destekli huzur uygulaması! Araçlar didik didik arandı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 03.07.2024 21:38
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İstanbul’da helikopter destekli huzur uygulaması! Araçlar didik didik arandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirdi.

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