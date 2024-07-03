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Silahlı saldırgan Burdur'da tutuklandı!

ahaber.com.tr AA
Giriş: 03.07.2024 20:27
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Silahlı saldırgan Burdur’da tutuklandı!

Burdur'un Tefenni ilçesinde tabancayla bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı. Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Osman Y'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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