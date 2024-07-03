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İzmir'de DEAŞ operasyonu: 3 zanlı tutuklandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 03.07.2024 22:24
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İzmir’de DEAŞ operasyonu: 3 zanlı tutuklandı

İzmir'de, terör örgütü DEAŞ'ın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı. DEAŞ silahlı terör örgütü içinde ideolojik eğitim aldıkları, tanık ifadeleri ile tespit edilen 9 zanlı, 1 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, şüphelilerin evlerindeki aramalarda dijital materyal ve yasak yayın niteliğindeki dokümanlar ele geçirilmişti.

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