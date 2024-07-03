15 Temmuz kahramanı: Başı dimdik şehit oldu

Bu fidanlar olmasa daha çok fidanlarımız gidecekti. Devleti olmayanın, namusu, bayrağı, dini olmaz. Allaha şükür bugün kendi helikopterimiz, tankımız, silahımız her şemiz var. Şükretmemiz lazım. Evlatsız yaşanır ama vatansız yaşanmaz. İki tane daha evladım var. Onlarda vatana feda olsun.

Oğlumla son konuşmamda dikkat et dedim. O da bana, "Baba vatan elden gidiyor bir Fırat gitmiş çok mu? diye karşılık verdi. Bunun üzerine hiçbir şey diyemedim. Bayrağımız inmesin, ezanımız dinmesin bu bize yeter" diye konuştu.