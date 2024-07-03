15 Temmuz kahramanı: Başı dimdik şehit oldu
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde hainlerle girdiği çatışmada şehit düşen 30 yaşındaki polis memuru Fırat Bulut'un annesi babası Şinasi Bulut, acılarının 8 yıldır dinmediğini söyledi.
15 Temmuz darbe girişiminde canını ortaya koyarak vatanı savunan ve girdiği çatışmada şehit düşenlerden biri de polis memuru Fırat Bulut'tu. Genelkurmay Başkanlığı önünde darbeci hainlerle 2,5 saat boyunca çatışan ve 281 mermi atıp karşı koyan Bulut, arkadaşlarının 'Geri çekil, siper al' sözlerine, 'Ben bu vatan hainlerinin önünden çekilmem.
Fırat'sız vatan olur ama vatansız Fırat olmaz' diyerek cevap verdi. Orada hainler tarafından şehit edilen Fırat Bulut'un ailesi 8 yıl geçmesine rağmen o acıyı ilk günkü gibi yaşıyor.
'BAŞI DİK ŞEKİLDE ŞEHİT OLDU'
Oğlu Fırat'ın hep şehit olmak istediğini anlatan baba Şinasi Bulut, "Üniversiteyi ve polisliği kazandı. Ama oğlum polisliği seçti. Neden polisliği seçtin oğlum dediğimizde, 'Belki şehit olurum' diye cevap verdi. Hainlere boğun eğmedi başı dik şekilde şehit oldu" dedi.
'VATAN ELDEN GİDİYOR BİR FIRAT GİTMİŞ ÇOK MU?'
O gece kendilerinin de ellerine bayraklarını alıp sokağa çıktığını belirten Şinasi Bulut, "Bu unutulacak bir hadise değil. 8 yıldır ben ve ailem 7-24 ayakta sayılırız. Bu vatan bizim. Biz bu ihaneti unutamıyoruz. Vatan bizim. Bir gecede yüzlerce fidanımızı kestiler.
Bu fidanlar olmasa daha çok fidanlarımız gidecekti. Devleti olmayanın, namusu, bayrağı, dini olmaz. Allaha şükür bugün kendi helikopterimiz, tankımız, silahımız her şemiz var. Şükretmemiz lazım. Evlatsız yaşanır ama vatansız yaşanmaz. İki tane daha evladım var. Onlarda vatana feda olsun.
Oğlumla son konuşmamda dikkat et dedim. O da bana, "Baba vatan elden gidiyor bir Fırat gitmiş çok mu? diye karşılık verdi. Bunun üzerine hiçbir şey diyemedim. Bayrağımız inmesin, ezanımız dinmesin bu bize yeter" diye konuştu.
CHP'NİN YAPTIKLARI ZORUMUZA GİRİYOR
CHP'nin izlediği politikanın zorlarına gittiğini de ifade eden baba Bulut, "Zamanında Kılıçdaroğlu şimdi de Özgür Özel resmen, biz geldik mi cezaevlerinin kapılarını açacağız diyorlar.
Bugün HDP ile omuz omuza çalışıyorlar. Kimse şunu unutmasın, bu millet buna izin vermez. Bu yaptıkları çok zorumuza gidiyor. FETÖ bugün halen aktif olmaya çalışıyor.
O zaman elimize bayrak alıp sokaklara inmiştik, şimdi silahımızı alıp dışarı çıkarız. Bu vatanı onlara bırakmayız. Sülalemde 5 şehidim var. Biz bu vatanı kolay kazanmadık" ifadelerini kullandı.
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