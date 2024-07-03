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Bakırköy Adliyesinde skandal dolandırıcılık iddiası

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 10:55
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Bakırköy Adliyesinde skandal dolandırıcılık iddiası

Bakırköy Adliyesinin içerisinde bulunan lostrada çalışan S.K. isimli şahıs hakkında, hakim ve savcıları tanıdığını ve dava dosyalarına etki edeceğini söyleyerek dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla bir vatandaş tarafından şikayetçi olundu. Taksi şoförlüğü yapan ve bir davası için lostrada çalışan S.K. ile görüştüğünü iddia eden Ebubekir B. "Bana 'ben senin dosyanı hallederim, hakimi ve savcıyı tanıyorum sen o işi bana bırak, gerekirse dosyana bakacak olan hakimin atamasını bile ben yaptırırım' dedi" ifadelerini kullandı.

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