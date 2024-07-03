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Edirne'de çıkan anız yangını okula sıçramadan söndürüldü

ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 10:21
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Edirne’de çıkan anız yangını okula sıçramadan söndürüldü

Son dakika haberine göre Edirne'de çıkan anız yangını, çevredeki okula sıçramadan söndürüldü.

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