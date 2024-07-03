Akdeniz’in deniz suyu alarm veriyor! Uzmanlardan kritik uyarı: Sıcaklık tehlikeli boyuta ulaştı

'DOĞU AKDENİZ'İN ISINMASI KURAKLIK ŞARTLARININ ARTMASINA NEDEN OLACAK'

Sıcak denizlerin havanın da ısınmasına neden olduğu için nem miktarını artırdığını belirten Prof. Dr. Tağıl, "Bu da yaz aylarında da yağışlı şartların oluşmasına neden olmaktadır. Bu yağış şartları bazen fırtına boyutuna ulaşabilmekte. Geçen yıl aşırı ısınan deniz sularına bağlı olarak denizlerde 'Daniel' dediğimiz fırtınayla karşılaşıldı. Birçok ülke bundan can çekişti. Bu yıl da buna benzeyen olayları bekleyebiliriz. Tabii tek başına deniz suyunun ısınması değil ama aşırı sıcaklık farkı, anomalisi bunu tetikleyebilir" diye konuştu.

Mevcut şartlarda hiçbir değişiklik olmazsa Akdeniz'de sıcaklıkların artmaya devam edeceğini belirten Prof. Dr. Tağıl, bu durumdan en çok Karadeniz ve Doğu Akdeniz'in etkileneceğini söyledi. Doğu Akdeniz'in tropikal şartlara bürünebileceğini aktaran Prof. Dr. Tağıl, "Doğu Akdeniz'in ısınması kuraklık şartlarının artmasına neden olacak" dedi.

'YÜZEYİN HIZLA KURAKLAŞMASI, BATI ANADOLU'DA YANGIN OLASILIĞINI ARTIRIYOR'

Deniz sıcaklıklarındaki artışın günlük yaşama etkilerine de değinen Prof. Dr. Tağıl, "Sıcak deniz suları nem miktarını artırmakta. Bu da sağanaklara neden olabilmekte. Ama bu yıl Doğu Akdeniz'deki ısınma, güneyli, kuru, hatta Afrika tozlarının yüklü olduğu güneyli havanın kuzeye doğru sokulmasına neden oldu. Bu da ülkemizde tozla ilgili birçok soruna, havada toz oranın artmasına neden oldu. Yüzeyin hızla kuraklaşması, Batı Anadolu'da yangın olasılığını artırıyor" diye konuştu