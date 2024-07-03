Bozkurt işreti nedir, ne anlama geliyor? Bozkurt selamını ilk kim yaptı?

Bozkurt Selamı Nedir, Ne Anlama Geliyor?

Bozkurt selamı, Türk kültüründe köklü bir sembol olarak biliniyor. Tarihsel olarak Türk mitolojisinde yer alan Bozkurt, kahramanlık ve gücün simgesi olarak kabul ediliyor.

Bozkurt işaretini siyasi arenada ilk kullanan isim ise Alparslan Türkeş oldu. Türkeş, işaretin anlamını şu şekilde açıklamıştı:

"Şu serçe parmak Türk'tür, şu işaret parmağı da İslam'dır. Şu Bozkurt işareti yaptığımız işaretin arada kalan boşluk ise cihandır (dünyadır). Son olarak kalan 3 parmağın birleştiği nokta ise mühürdür. Türk İslam Mührünü Dünyaya vuracağız..."