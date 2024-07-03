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Bozkurt işreti nedir, ne anlama geliyor? Bozkurt selamını ilk kim yaptı?

Giriş: 03.07.2024 12:26
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Bozkurt işreti nedir, ne anlama geliyor? Bozkurt selamını ilk kim yaptı?

A Milli Futbol Takımımız 2 Temmuz Salı günü EURO 2024'te son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. İki golü de atan Merih Demiral, gollerinin ardından bozkurt işareti yaparak sevincini gösterdi. UEFA, maçın ardından tartışmalı bir karara imza attı ve Merih Demiral'ı maç sonunda yaptığı 'Bozkurt selamı' nedeniyle disipline sevk etti. Peki, Bozkurt selamı nedir ve ne anlama gelir? Bozkurt işaretinin anlamı nedir? İşte haberin detayları!

Türkiye, Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Maçın yıldızı Merih Demiral, attığı iki gol sonrası bozkurt işareti yaparak sevincini gösterdi. Ancak UEFA, bu sevinç gösterisinin ardından tartışmalı bir karara imza attı.

Milli Futbolcu Merih Demiral'dan Bozkurt Selamlı Galibiyet Sevinci

A Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Merih Demiral, galibiyet sonrası yaptığı Bozkurt selamı ile gündeme oturdu. Demiral, maç sonu yaptığı açıklamada, "Çok gururluyum Türk olduğum için" dedi.

Demiral, karşılaşmanın ardından büyük bir coşkuyla Türk bayrağı açarak sahada tur attı ve Bozkurt selamı verdi. Sosyal medyada gündem olan Demiral'ın bu hareketi, taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.

"Taraftarımıza Teşekkür Ediyorum"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Merih Demiral, "Ne mutlu Türk'üm diyene! Taraftarımız inanılmaz bir atmosfer yaşattı. Çok gururluyum Türk olduğum için. Bütün taraftarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bozkurt Selamı Nedir, Ne Anlama Geliyor?

Bozkurt selamı, Türk kültüründe köklü bir sembol olarak biliniyor. Tarihsel olarak Türk mitolojisinde yer alan Bozkurt, kahramanlık ve gücün simgesi olarak kabul ediliyor.

Bozkurt işaretini siyasi arenada ilk kullanan isim ise Alparslan Türkeş oldu. Türkeş, işaretin anlamını şu şekilde açıklamıştı:

"Şu serçe parmak Türk'tür, şu işaret parmağı da İslam'dır. Şu Bozkurt işareti yaptığımız işaretin arada kalan boşluk ise cihandır (dünyadır). Son olarak kalan 3 parmağın birleştiği nokta ise mühürdür. Türk İslam Mührünü Dünyaya vuracağız..."

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