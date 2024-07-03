Bozkurt işreti nedir, ne anlama geliyor? Bozkurt selamını ilk kim yaptı?
A Milli Futbol Takımımız 2 Temmuz Salı günü EURO 2024'te son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. İki golü de atan Merih Demiral, gollerinin ardından bozkurt işareti yaparak sevincini gösterdi. UEFA, maçın ardından tartışmalı bir karara imza attı ve Merih Demiral'ı maç sonunda yaptığı 'Bozkurt selamı' nedeniyle disipline sevk etti. Peki, Bozkurt selamı nedir ve ne anlama gelir? Bozkurt işaretinin anlamı nedir? İşte haberin detayları!
Türkiye, Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Maçın yıldızı Merih Demiral, attığı iki gol sonrası bozkurt işareti yaparak sevincini gösterdi. Ancak UEFA, bu sevinç gösterisinin ardından tartışmalı bir karara imza attı.
Milli Futbolcu Merih Demiral'dan Bozkurt Selamlı Galibiyet Sevinci
A Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Merih Demiral, galibiyet sonrası yaptığı Bozkurt selamı ile gündeme oturdu. Demiral, maç sonu yaptığı açıklamada, "Çok gururluyum Türk olduğum için" dedi.
Demiral, karşılaşmanın ardından büyük bir coşkuyla Türk bayrağı açarak sahada tur attı ve Bozkurt selamı verdi. Sosyal medyada gündem olan Demiral'ın bu hareketi, taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.
"Taraftarımıza Teşekkür Ediyorum"
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Merih Demiral, "Ne mutlu Türk'üm diyene! Taraftarımız inanılmaz bir atmosfer yaşattı. Çok gururluyum Türk olduğum için. Bütün taraftarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Bozkurt Selamı Nedir, Ne Anlama Geliyor?
Bozkurt selamı, Türk kültüründe köklü bir sembol olarak biliniyor. Tarihsel olarak Türk mitolojisinde yer alan Bozkurt, kahramanlık ve gücün simgesi olarak kabul ediliyor.
Bozkurt işaretini siyasi arenada ilk kullanan isim ise Alparslan Türkeş oldu. Türkeş, işaretin anlamını şu şekilde açıklamıştı:
"Şu serçe parmak Türk'tür, şu işaret parmağı da İslam'dır. Şu Bozkurt işareti yaptığımız işaretin arada kalan boşluk ise cihandır (dünyadır). Son olarak kalan 3 parmağın birleştiği nokta ise mühürdür. Türk İslam Mührünü Dünyaya vuracağız..."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yeni zamlı oran oluştu: Bedelli askerlik ücreti değişti! İşte 2024 temmuz hesabı...
- Maaş farkları ne zaman yatacak? 2024 temmuz zammı ile 14-15 günlük maaş farkları ne kadar? Öğretmen, polis, hemşire, emekli memur...
- Emekliye müjdeli tarihler sıralandı: Zamlı maaşlar o tarihlerde hesaplarda! TAHSİS NO'ya göre....
- 4A, 4B, 4C'liye zamlı maaş listesi oluştu! 2024 Temmuz itibarıyla: 10.150, 10.550, 11.250, 11.750, 12.220, 12.600. 13.500 TL alana...
- 6 aylık enflasyon farkı 2024 | 6 aylık enflasyon maaş farkı ne kadar, yüzde kaç? TÜİK 3 Temmuz memur, emekli zam farkı kaç TL?
- Ödemeler değişti: Memura en düşük 39.544 TL, Emekli memura: 21.803 TL maaş! 2024 Temmuz zam tablosu: Öğretmen, hemşire, vaiz, polis...
- Emekliye temmuz zammı geldi! SSK, Bağ-Kur'lu için %25.52'lik artış kapıda: İşte merak edilen kuruşu kuruşuna emekli maaş hesaplaması...
- Zamlı kamu işçisi ve taşeron maaşları 2024 | Taşerona, 4D'liye ara zam var mı, ne kadar? Kamu işçisine ilave tediye tarihleri ve miktarı...
- Samsun'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
- Emekliye refah payı olacak mı? SSK, Bağ-Kur emeklisine 2024 Temmuz zammında refah payı netleşti mi, ne kadar?
- Zamlı SED yardımı ne kadar, kaç TL? 2024 Temmuz SED ödemeleri arttı mı? Okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise...
- Zamlı lisans mezunu memur maaşları 2024 Temmuz | Lisans mezunu memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 1/4 memur aylıkları...